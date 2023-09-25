Фатальне полювання: на Львівщині чоловік випадково застрелив свого племінника

На Львівщині під час полювання застрелили чоловіка. Випадок трапився у Стрийському районі, на території лісового масиву. Загиблий — 38-річний львів'янин.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції Львівщини.

Як встановили слідчі місцевого відділу поліції, під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе, здійснив постріл з мисливського карабіна "Сайга", влучивши у свого племінника.

"За словами мисливця, він з родичем полював на дичину, але в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події", – йдеться в повідомленні поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за вбиство через необережність (ч.1 ст.119 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Мисливця затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.

Нагадаємо, у Харківській області застрелили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Чоловік перебував на полюванні зі знайомими, а один із них випадково поцілив йому в голову.