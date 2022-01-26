Фатальне полювання: у Черкаській області чоловік випадково застрелив товариша 

Постраждалий помер у лікарні.

У селі Гарбузин після полювання у лікарні помер чоловік. Постраждалий отримав серйозні поранення.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

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61-річний мисливець під час розкладання зброї випадково вистрілив власної гладкоствольної рушниці ІЖ-27 та влучив у 64-річного знайомого.

Потерпілого з пораненням живота, правого стегна та лівої руки відразу доправили до місцевої лікарні, проте під час проведення реанімаційних заходів він помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 ККУ (Вбивство через необережність). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років. Слідство триває.

51-річний бізнесмен на полюванні поцілив з гвинтівки у товариша на Рівненщині

Нагадаємо, у Харківській області застрелили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Чоловік перебував на полюванні зі знайомими, а один із них випадково поцілив йому в голову.