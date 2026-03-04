Фатальні ревнощі: на Миколаївщині чоловік у СЗЧ до смерті забив співмешканку дерев’яною биткою

Миколаївська область / © Поліція Миколаївської області

У Синюшинобрідській громаді на Миколаївщині сталося вбивство 24-річної жінки. Це відбулося ввечері 2 березня. Підозрюваним виявився 33-річний цивільний чоловік загиблої — військовослужбовець, який самовільно залишив частину.

Про це пише поліція Миколаївської області.

Інцидент розпочався з дзвінка на спецлінію 102. До відділу поліції звернувся 33-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що його цивільна дружина пізно ввечері повернулася додому в стані алкогольного сп’яніння та з численними тілесними ушкодженнями. За його словами, жінка нічого не пояснила, лягла спати, а згодом померла від отриманих травм.

Однак під час огляду місця події та проведення слідчих дій правоохоронці зрозуміли, що заявник каже неправду.

Яка справжня причина злочину

Слідчі встановили, що до смерті 24-річної жінки причетний саме той, хто викликав правоохоронців.

З’ясувалося, що співмешканець, того вечора був у стані алкогольного сп’яніння. На тлі ревнощів між ними спалахнула сварка.

У ході конфлікту фігурант схопив дерев’яну биту і завдав жінці численних ударів по всьому тілу. Травми виявилися несумісними із життям.

Матеріали справи / © Поліція Миколаївської області

Зрозумівши, що накоїв, чоловік спробував приховати сліди злочину. Він ретельно заховав закривавлений одяг, постільну білизну та саму биту, після чого зателефонував до поліції з вигаданою легендою про невідомих нападників на вулиці.

Поліцейські знайшли та вилучили всі речові докази, включно з мобільними телефонами та знаряддям вбивства, які наразі направлені на експертизу.

Правоохоронці затримали фігуранта. Наразі йому офіційно повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на території Івано-Франківської області у селі Задністрянське Бурштинської громади сталася трагедія — 18-річну матір підозрюють у побитті власного 7-місячного сина, що призвело до його смерті. За даними поліції подія трапилася вдосвіта 2 березня 2026 року після того, як жінка вживала алкоголь та енергетичні напої.

Правоохоронці повідомляють, що вночі через плач немовляти вона завдала йому ударів. Вранці родичі викликали медиків, однак дитину врятувати не вдалося. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми. Підозрювану затримано, їй готують клопотання про тримання під вартою.