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Фатальний момент: ЗСУ дистанційно підірвали дрон-камікадзе, ліквідувавши двох окупантів (відео)

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Фатальний момент: ЗСУ дистанційно підірвали дрон-камікадзе, ліквідувавши двох окупантів (відео)

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі

Так, для ще двох окупантів дистанційно підірваний дрон-камікадзе постав фатальним під Вовчанськом Харківської області. Завдання виконали екіпаж РУБпАК "Wild Division" 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Удар ЗСУ дроном став фатальним для чергових окупантів

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"Ще два російські окупанти не пережили п'ятницю, 13-те", - іронічно зауважив він.

Нагадаємо, станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових.

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