Фатальний порятунок: на Тернопільщині загинули працівники підприємства

Поліція на місці трагедії

У Тернопільській області на підприємстві трагічно загинули працівники.

Про це повідомили у поліції регіону.

З’ясувалося, що обоє загиблих офіційно працевлаштовані на підприємстві і працювали уже тривалий час.

«29-річний житель села Ворвулинці, виконуючи свою роботу, спустився в приміщення для змащування механізму зерносушильної машини. Колеги забили тривогу, коли він тривалий час не піднімався. 41-річний житель села Свидова кинувся, щоб допомогти. Спустився в яму, але раптом почав підніматися і впав зі сходини донизу. Рятувальники підняли обох уже мертвими», — йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих відправлено на експертизу, яка визначить причину їх смерті. Попередньо, до трагедії могло призвести отруєння невідомими випарами чи газами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей.

