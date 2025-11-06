ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Фатальний порятунок: на Тернопільщині загинули працівники підприємства

Поліція встановила, що один із чоловіків не виходив на з’язок, тод інший вирішив перевірити, що сталося. Однак працівник послизнувся на сходах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція на місці трагедії

Поліція на місці трагедії

У Тернопільській області на підприємстві трагічно загинули працівники.

Про це повідомили у поліції регіону.

З’ясувалося, що обоє загиблих офіційно працевлаштовані на підприємстві і працювали уже тривалий час.

«29-річний житель села Ворвулинці, виконуючи свою роботу, спустився в приміщення для змащування механізму зерносушильної машини. Колеги забили тривогу, коли він тривалий час не піднімався. 41-річний житель села Свидова кинувся, щоб допомогти. Спустився в яму, але раптом почав підніматися і впав зі сходини донизу. Рятувальники підняли обох уже мертвими», — йдеться у повідомленні.

Тіла загиблих відправлено на експертизу, яка визначить причину їх смерті. Попередньо, до трагедії могло призвести отруєння невідомими випарами чи газами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, у Миколаєві затримано матір — вона залишила у квартирі без нагляду маленький дітей, вони померли.

Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie