Fateh-110 та Zolfaghar: характеристика ракет, які Росія може отримати від Ірану

Якщо Росія отримає від Тегерану Zolfaghar та Fateh-110, українцям потрібно більше дізнатися про характеристики цих ракет. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з інформацією, яку 16 жовтня 2022 року опублікувало американське видання The Washington Post з посиланням на двох чиновників США, які побажали залишитися невідомими, Іран планує відправити до Росії балістичні ракети типів Fateh-110 і Zolfaghar. Вони мають дальність стрільби 300 та 700 км відповідно.

Автори видання стверджують, що Росія та Іран домовилися про постачання ракет ще 18 вересня під час офіційної зустрічі представників цих країн.

Fateh-110: що відомо про ці ракети

Fateh-110 - мобільна твердопаливна балістична ракета малої дальності, розробляти яку Іран почав ще 1995 року. Виготовляє їх державна корпорація Aerospace Industries Organization і вони стоять на озброєнні Корпусу стражів ісламської революції (КСІР).

Швидше за все, Fateh-110 є модифікованою версією некерованої ракети Zelzal-2, до якої додали систему управління і наведення. Сама програма базується в Ірані, але за інформацією з відкритих джерел вона може включати в себе компоненти китайських підрядників. Ще 2006 року Міністерство фінансів США звинувачувало китайську компанію Great Wall Industry і її партнерів в тому, що вони відіграють не останню роль в розроблені ракетних систем Fateh.

В бойових діях 2017 року Іран вже запускав кілька ракет Fateh-110 (а також Zolfaghar як варіант більшої дальності) під час бойових дій. Також 2018 року було запущено сім ракет з боку Ірану по цілях в Койї. Ймовірно, ці ж ракети були використані під час атаки авіабази Ербіль, яка розташована на півночі Іраку.

Технічні характеристики Fateh-110:

діаметр - 0,61 м;

довжина - 8,86 м;

корисне навантаження - 500 кг;

заявлена швидкість польоту - 3-4 Мах;

пускова вага - 3 450 кг.

Також передбачається, що ракета може використовувати ядерну зброю та зброю масового ураження.

Zolfaghar: основні характеристики

Zolfaghar - ще одна твердопаливна балістична ракета малої дальності сімейства Fateh. Вона була представлена міністром оборони Ірану Хоссейном Дехганом 2016 року.

Ці ракети розробили в рамках кампанії з покращення дальності та точності сучасних ракетних систем. Вони оснащені касетною боєголовкою та мають радіус дії до 700 км.

Якщо вірити деякій іранській пресі, в звітах стверджується, що Zolfaghar має точність близько 10 метрів та оснащується кількома незалежними спусковими апаратами MIRV. Проте ця інформація перевірена не була.

В червні 2017 року Іран випустив саме ці ракети зі своїх західних провінцій по східній Сирії, як відповідь на терористичні атаки від Ісламської держави.

Технічні характеристики Zolfaghar:

ширина - 0,6 м;

довжина - 10,3 м;

запас ходу - 700 км;

система наведення/точність інерціальна, GPS/100 та CEP "est»";

тип і вага бойової частини/невідомо MIRV і Yield N.A.

При цьому Zolfaghar може нести бойову частину вагою 500 кг. За деякими даними, такі ракети можуть також мати касетну бойову частину.

За своїми характеристиками балістичні ракети Zolfaghar та Fateh-110 мають знайно більш руйнівну силу, аніж російські системи С-300, Іскандер або Точка-У.