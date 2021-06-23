Фауна, яка дратує: на узбережжі Азовського моря відпочивальники скаржаться на нашестя морських бліх

У Бердянську нашестя морських бліх робить купання нестерпним.

У Азовському морі нашестя морських бліх. Відпочивальники з Бердянська скаржаться, що вода буквально кишить дрібними ракоподібними.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Блохи, або, як їх ще називають, бокоплави, роблять купання нестерпним – вони налипають на тіло, а їхні укуси стають відчутними вже після виходу з води - призводять до почервоніння і свербежу.

Створіння, завдовжки не більше сантиметра, живуть в морях та океанах по всьому світу. Однак на Азові зараз їх надто багато, запевняють люди.

Санітарні ж лікарі кажуть – зазвичай, морські блохи не є фактором, який впливає на відпочинок, - кількість людей на пляжах у Бердянську та Кирилівці цьому підтвердження. Та деяких туристів така фауна у морі серйозно дратує.

Нагадаємо, що румунське курортне містечко Бейле-Тушнад потерпає від нашестя голодних ведмедів. Тварини з довколишніх лісів уже розгромили кілька магазинів.

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