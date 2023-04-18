Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві

Благодійний фонд Favbet Foundation розпочав співпрацю з дитячо-юнацькими спортивними школами у рамках проекту "Сильніше разом" програми "Клуб Супергероїв", спрямованої на допомогу дітям внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Оплата за спортивні заняття здійснюється за сприяння фонду Favbet Foundation.

Діти мають можливість безкоштовно відвідувати одну з кількох спортивних секцій у Києві.

Це футбол та баскетбол у Деснянському районному у м. Києві Центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (заповнити форму можна за посиланням), а також бокс та боротьба у бійцівському клубі SpartaBox (заповнити форму можна за посиланням).

"Команда благодійного фонду вірить, що у дітей є майбутнє в Україні, яка є лідером цивілізованого світу і де є всі потужності для розвитку спорту. Тому ми намагаємося створювати можливості, які відкривають нові суперсили у дітей саме у сфері спорту. Діти заслуговують на розвиток у своєму коханому" спортивному напрямку, а ми готові робити все необхідне для цього", – розповів куратор проектів Favbet Foundation Євген Бондар.

Кількість вільних місць у секціях обмежена.

Проект "Сильніше разом" програми "Клуб Супергероїв" зосереджений на допомозі дітям ВПО та військовослужбовців, а також дітям із соціально вразливих груп. Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році.

Метою фонду стало створення сприятливого середовища для щасливого майбутнього країни, а місією – інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.