Favbet Foundation допоміг придбати медичне обладнання для порятунку поранених

Благодійний фонд Favbet Foundation спрямував 4 млн грн на придбання медичного апарата, який допоможе рятувати поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Сучасне обладнання отримає дитяча лікарня "Охматдит".

Це ультразвукова система BK5000 з акумулятором з комплектом датчиків та програмним забезпеченням. Обладнання дасть можливість значно покращити якість та швидкість надання висококваліфікованої медичної допомоги українцям, пораненим під час бойових дій.

Окрім того, сканер є незамінним під час хірургічних втручань з приводу онкологічних захворювань та судинних аномалій головного і спинного мозку.

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"Команда благодійного фонду швидко реагує на гострі потреби допомоги українцям, намагаючись бути максимально корисною, особливо якщо це стосується можливості врятувати життя", - йдеться в повідомленні фонду.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення фонд підтримує українських бійців. Так, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й інші необхідні для фронту речі.