Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані з окупованих територій сім’ї побутовою технікою та меблями

Благодійний фонд Favbet Foundation допоміг забезпечити необхідною побутовою технікою та меблями сім’ї, які були евакуйовані з окупованих територій Донецької, Херсонської та Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Гуманітарну допомогу евакуйованим родинам передано через благодійний фонд "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну".

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.