Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий автомобіль-позашляховик для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Йдеться про Nissan X-Trail. Авто вже надійшло до розпорядження батальйону, який протистоїть російським окупантам на сході України.

Раніше завдяки зусиллям Favbet Foundation Збройні сили України отримали 17 автомобілів, підготовлених до роботи на передовій.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.