Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan

Дата публікації
Перегляди
181
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan

Благодійний фонд Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan X-Trail.

Про це повідомляє РБК-Українаб посилаючись на повідомлення фонду.

Авто вже допомагає українським захисникам виконувати поставлені завдання на сході України.

Всього за сприяння фонду ЗСУ отримали більш ніж 95 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 році.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людямю

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
181
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація