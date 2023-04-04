Favbet Foundation передав захисникам Авдіївки позашляховик Nissan

Благодійний фонд Favbet Foundation передав механізованій бригаді ЗСУ, яка тримає оборону в районі Авдіївки, автомобіль підвищеної прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Пікап вже активно допомагає українським захисникам виконувати завдання щодо протидії російській збройній агресії, зазначили у фонді.

Загалом за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 95 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони становила близько 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.