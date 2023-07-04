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Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок авто KIA Sorento

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Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок авто KIA Sorento

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України, який виконує бойові завдання на Донеччині, повнопривідне авто KIA Sorento.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Повнопривідна автівка надійшла в розпорядження батальйону, який займає передові позиції на одному з ключових напрямків оборони.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже понад 130 авто, більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку

Дата публікації
Перегляди
85
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