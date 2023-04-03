Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок пікап Mitsubishi L-200

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто передано підрозділу, який залучений до виконання завдань на донецькому напрямку.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 90 авто, більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.