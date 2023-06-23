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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

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Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України позашляховик Mazda B2500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже залучений до виконання бойових завдань і допомагає українським захисникам оперативно переміщуватися між позиціями, доставляти зброю, боєприпаси та своєчасно евакуювати поранених бійців.

Крім авто, військовослужбовці отримали БПЛА Mavic 3Т та 4 планшети Samsung Tab А7.

Автомобіль уже залучений до виконання бойових завдань і допомагає українським захисникам оперативно переміщуватися між позиціями, доставляти зброю, боєприпаси та своєчасно евакуювати поранених бійців.

Крім авто, військовослужбовці отримали БПЛА Mavic 3Т та 4 планшети Samsung Tab А7.

Дата публікації
Перегляди
115
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