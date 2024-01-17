Favbet Foundation передав ЗСУ на передову ще 2 позашляховики Mitsubishi L200

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала 210 млн грн.
Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України два позашляховики підвищеної прохідності Mitsubishi L200, повідомили представники фонду.
Автомобілі вже працюють у військових підрозділах на сході України та допомагають виконувати бойові завдання.
Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.
Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.