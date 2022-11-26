Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики Mitsubishi L200

Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів Збройних Сил України два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Авто вже надійшли в розпорядження підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Фото: Favbet Foundation.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.