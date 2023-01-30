Favbet Foundation переміг у номінації благодійних фондів проєкту «Відповідальна країна»

Фонд Favbet Foundation переміг у номінації «Власні проєкти благодійних фондів» загальнонаціонального проєкту «Відповідальна країна», повідомляє видання Delo.ua.

До ренкінгу потрапили 80 проєктів, у тому числі найбільших приватних компаній країни – SCM, Kernel, «Нова пошта», ОККО, SOCAR, «Епіцентр».

Організатори проєкту, видання MMR і Delo.ua, відзначили Favbet за допомогу переселенцям в Україні та за кордоном.

«Favbet та Favbet Foundation розробили логістичні маршрути для 100 тонн гумдопомоги, самостійно перевезли 10 тонн з Хорватії до України, сприяли евакуації з прифронтових зон, відкрили Центр адаптації для українців у Загребі. Тут є мовні курси, дитяча освітня програма, юридична та психологічна допомога», – йдеться у повідомленні.

Також читайте В Favbet розповіли, як забезпечили автономну роботу офісу під час війни Реклама

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

У 2022 році фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.