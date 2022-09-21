Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Favbet Foundation перерахував ще 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим"

Дата публікації
Перегляди
107
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Favbet Foundation перерахував ще 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим"

Благодійний фонд Favbet Foundation у рамках підтримки Збройних сил України у вересні перерахував чергові 600 тисяч грн фонду "Повернись живим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Favbet Foundation співпрацює з фондом "Повернись живим" з жовтня 2021 року в рамках проєкту Invictus Games. З початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого Favbet Foundation перевів на рахунки "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Окрім "Повернись живим", Favbet Foundation також перерахував 4,4 млн грн на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку

Наразі 95% проектів орієнтовано на допомогу країні та армії

Дата публікації
Перегляди
107
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація