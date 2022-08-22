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Favbet Foundation придбав комплект радіотехнічного обладнання для ЗСУ

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Favbet Foundation придбав комплект радіотехнічного обладнання для ЗСУ

Favbet Foundation придбав і передав для потреб Збройних Сил України комплект радіотехнічного обладнання для підвищення надійності зв’язку між підрозділами на передовій. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Також Фонд додатково передав спеціальні антени-павуки, що покращують зв’язок і нівелюють вплив рельєфу місцевості на передачу даних.

«Щиро вам дякую від імені нашого комбата і від батальйону в цілому. Ви реально закриваєте нашу топ-проблему», - говорить військовослужбовець Дмитро, чий підрозділ отримав обладнання.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

Дата публікації
Перегляди
1768
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