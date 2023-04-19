Favbet та ФК "Металіст передали позашляховик батальйону "Дике Поле"

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Футбольний клуб "Металіст" та офіційний партнер клубу Favbet передали автомобіль бійцям окремого батальйону спецпризначення "Дике Поле".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення клубу.

"Завдяки фонду Favbet Foundation, який займається організацією процесу збору на автомобілі для потреб ЗСУ, та групі компаній Favbet, що регулярно передає частину прибутку на збір для армії, запит бійців було виконано. Для батальйону "Дике Поле" придбали позашляховик Nissan Navara, який в короткі терміни переоснастили відповідно до потреб бійців", - повідомили в пресслужбі клубу.

Авто передано ЗСУ в рамках проєкту Favbet "Прокачка авто для ЗСУ". Це вже восьма автівка, передана військовим у рамках проекту.

Тест-драйв та власне передачу автівки підрозділу здійснили форвард «Металіста» Максим Прядун та тренер-аналітик команди Андрій Колісник.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 100 авто, більш ніж 60 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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