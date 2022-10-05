Favbet Tech підтримав українське кібервійсько Мінцифри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За словами CEO Favbet Tech Артема Скрипника, кіберспротив зараз став частиною роботи ледь не всієї команди під його керівництвом.

"У нас працює багато висококваліфікованих спеців, тож ми від самого початку війни підтримали Мінцифру в ініціативі розгортання IT-армії. Наразі вже організували власні кібервійська, які завдають нищівного удару по IT-інфраструктурі ворога 24/7, координуються з іншими кібердобровольцями та планують наступальні дії на своєму IT-фронті", - розповідає директор.

Робота йде одразу за кількома напрямами - від блокування пропагандистських ресурсів та DDOS-атак на ключові IT-вузли ворога до розробки мобільних застосунків, що допомагають армійським підрозділам виконувати бойові завдання.

Компанія також веде перемовини з технологічними партнерами з інших країн для відмови від використання російських сервісів та блокування ворожих медіа.

Основна ціль атак - важливі об’єкти інформаційної інфраструктури, такі як банківські системи, сайти "Госуслуг", держорганів, ЗМІ, авіаперевізників та операторів фіскальних даних. За останні місяці координовані атаки відбулись на понад 1000 сайтів, API та інших ресурсів, а ефективність сягає 85-90% залежно від рівня захисту.

Багато з важливих проєктів, які компанія втілює на кіберфронті, починались із окремих ініціатив її співробітників. Таким, наприклад, був сервіс Finders, який допомагає в пошуку зниклих та евакуйованих українців. Його за кілька днів розробили та запустили декілька працівників, які побачили, наскільки складним є пошук відомостей про близьких за допомогою паперових списків і фото, та вирішили створити єдину цифрову базу.

За час роботи сервісу на ньому було розміщено дані понад 50 тисяч евакуйованих українців