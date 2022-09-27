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Favbet забезпечив переселенців речами першої потреби

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Favbet забезпечив переселенців речами першої потреби

Переселенці, які були змушені через війну втекти зі свого будинку до Івано-Франківської області, забезпечені речами першої необхідності за сприяння Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Йдеться про сотні спальних мішків, карематів та павербанків.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Дата публікації
Перегляди
113
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