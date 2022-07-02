Файли з грифом "таємно": прикордонники знайшли цікаві дані про московський підрозділ, який воював в Україні

Українські прикордонники знайшли накопичувач окупантів, на якому записана інформація про військовий підрозділ з-під Москви, який готувався до нападу.
На зовнішньому накопичувачі виявили документи однієї з військових частин РФ, яка брала участь у бойових діях на території України. Деякі з них мали помітку "Таємно".
Про це повідомляє Держприкордонслужба у Телеграм.
Зазначається, що цифровий носій містив понад сотню гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з місцем дислокації в Московській області.
"На диску містилися документи з участі у навчаннях, в т.ч. на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу", - кажуть у Держприкордонслужбі.
Слід зазначити, що деякі з документів мали гриф обмеження доступу "Таємно".
Нагадаємо, раніше українські прикордонники виявили у Крюківському та Чернігівському районах ворожі арсенали. Окупанти залишили на своїх позиціях гранати, димові шашки та гранатомети.
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