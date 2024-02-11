Федоров анонсував покращену версію морського дрона Magura

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу покращеного безекіпажного морського дрона Magura.

"Я не можу всі деталі розповідати, які пов'язані зі зв'язком – чому не працює російський РЕБ і спуфінг на човни. Але технології постійно розвиваються, робиться все, щоб можна було наздоганяти ці човни, працювати під впливами різних засобів радіоелектронної боротьби. Трошки більше ніж рік ця сфера активно розвивається. Але цього року буде технологічний стрибок у цьому напрямку, і морських дронів буде ще більше. Ми не можемо показати, але дійсно є човен, який є певною платформою і готується до нових застосувань з новими "сюрпризами", - сказав він.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російський ракетний катер "Івановєц" атакували з допомогою морських дронів українського виробництва MAGURA V5.

Цей безпілотник є багатоцільовим. Він може займатись спостереженням, розвідкою, патрулюванням, пошуково-рятувальними роботами, протимінною діяльністю, охороною морського флоту, а також виконувати бойові місії.

Основні характеристики MAGURA V5:

Читайте також: