Федоров анонсував революційні послуги в "Дії": що з’явиться найближчим часом

Українці зможуть скористатися новими цифровими послугами в застосунку Дія. Серед анонсованих новинок — розлучення онлайн, еНотаріат та перший у світі державний АІ-асистент.

Про це пише перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

АІ-асистент: перша цифрова революція в держпослугах

На порталі Дія з’явиться національний АІ-асистент. Він допомагатиме користувачам отримувати державні довідки та консультуватиме щодо доступних послуг. Першою функцією стане довідка про доходи.

еНотаріат: нотаріальні послуги онлайн

Мінцифри спільно з Мін’юстом запускають електронну систему, яка об’єднає всі нотаріальні процеси. Це дозволить українцям отримувати послуги нотаріуса онлайн — як в Україні, так і за кордоном.

Онлайн-розлучення та еАкциз

Незабаром у Дії стане доступним сервіс онлайн-розлучення. Крім того, у 2026 році планують запустити реформу еАкциз — електронну систему для боротьби з тіньовим ринком алкоголю й тютюну.

Нові послуги для українців

Витяг про несудимість з апостилем можна буде замовити онлайн із доставкою.

Базова соціальна допомога об’єднає всі соцвиплати в одну послугу.

Шлях пораненого забезпечить військових та їхні родини комплексною підтримкою в автоматичному режимі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що команда працює над десятками нових сервісів. Їхнє завдання — зробити державні послуги максимально простими, доступними та прозорими для кожного українця.

Нагадаємо, в Україні у застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість — сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

Йдеться про ситуацію, коли громадянин не став на облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити Резерв+, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення.

Після цього територіальний центр комплектування розглядає заяву протягом трьох днів і надсилає постанову. Тоді з’являється можливість оплатити штраф.