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Федоров чи Сирський: кого підтримали українці — різниця шокувальна
За останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс майже удвічі, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.
Більшість українців — 72% — не підтримала рішення Володимира Зеленського про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це йдеться у новому соціологічному опитуванні групи «Рейтинг», опублікованому 22 липня.
Як українці ставляться до відставки Федорова
У респондентів запитали, як вони ставляться до відставки Федорова із посади очільника Міноборони. Результати такі:
72% українців не підтримали звільнення Федорова з посади Міністра оборони,
5% — підтримали,
17% — відповіли, що їм байдуже,
6% — «важко відповісти».
Чи задоволені українці відставкою Сирського
Відповідно до опитування, більшість українців ставиться позитивно до звільнення Олександра Сирського із посади головнокомандувача ЗСУ.
Відставку Сирського підтримала понад половина опитаних (55%). Проти звільнення виступають лише 15%, ще 19% відповіли, що ставляться байдуже, а решта (11%) — «важко відповісти».
Зауважимо, що за останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс майже удвічі — з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.
Соціологи зауважили, що опитування було завершене ще до інформації про відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Відставка Федорова та Сирського — останні новини
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відправив Федорова у відставку із посади міністра оборони, а наступного дня в Україні спалахнули протести на його підтримку. Мирні акції тривають і дотепер.
Все ж одну вимогу протестувальників Зеленський виконав. 21 липня президент Зеленський оголосив про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Новим головкомом став командувач Об’єднаних сил ЗСУ Драпатий.