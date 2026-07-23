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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
115
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2 хв

Федоров чи Сирський: кого підтримали українці — різниця шокувальна

За останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс майже удвічі, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Федоров та Сирський

Федоров та Сирський / © ТСН

Більшість українців — 72% — не підтримала рішення Володимира Зеленського про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це йдеться у новому соціологічному опитуванні групи «Рейтинг», опублікованому 22 липня.

Як українці ставляться до відставки Федорова

У респондентів запитали, як вони ставляться до відставки Федорова із посади очільника Міноборони. Результати такі:

  • 72% українців не підтримали звільнення Федорова з посади Міністра оборони,

  • 5% — підтримали,

  • 17% — відповіли, що їм байдуже,

  • 6% — «важко відповісти».

/ © Соціологічна група "Рейтинг"

© Соціологічна група "Рейтинг"

Чи задоволені українці відставкою Сирського

Відповідно до опитування, більшість українців ставиться позитивно до звільнення Олександра Сирського із посади головнокомандувача ЗСУ.

Відставку Сирського підтримала понад половина опитаних (55%). Проти звільнення виступають лише 15%, ще 19% відповіли, що ставляться байдуже, а решта (11%) — «важко відповісти».

/ © Соціологічна група "Рейтинг"

© Соціологічна група "Рейтинг"

Зауважимо, що за останній тиждень рівень довіри до Михайла Федорова зріс майже удвічі — з 35% до 65%, а довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.

Соціологи зауважили, що опитування було завершене ще до інформації про відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Відставка Федорова та Сирського — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відправив Федорова у відставку із посади міністра оборони, а наступного дня в Україні спалахнули протести на його підтримку. Мирні акції тривають і дотепер.

Все ж одну вимогу протестувальників Зеленський виконав. 21 липня президент Зеленський оголосив про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Новим головкомом став командувач Об’єднаних сил ЗСУ Драпатий.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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