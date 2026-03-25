Федоров готує нові рішення щодо СЗЧ і термінів служби для піхоти — деталі

Голова Міноборони поговорив з простими штурмовиками і піхотинцями і пообіцяв особливі умови для тих, хто в безпосередньо в окопах.

Дмитро Гулійчук
Гроші та терміни служби: Федоров анонсував особливі умови для штурмовиків і піхоти

Міністр оборони Михайло Федоров провів зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які працюють на різних напрямках фронту. За підсумками зустрічі він пообіцяв змінити підходи для штурмовиків і піхотинців щодо термінів служби та грошового забезпечення.

Про це глава Міноборони повідомив у соцмережах.

«Провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які щодня тримають фронт й особисто виконують украй складні завдання. Сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках», — зазначив Федоров.

Солдати розповіли міністру реальну ситуацію на фронті та звернули увагу на проблемні питання: тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.

Федоров розповів, що за підсумками зустрічі Міноборони готує ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення.

«Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію», — запевнив він.

Раніше нардеп Федір Веніславський пообіцяв, що в Україні змінять ситуацію, коли в окремих громадах, зокрема селах, мобілізували більшість чоловіків, тоді як у великих містах, наприклад в Києві, мобілізація торкнулася меншу кількість населення.

