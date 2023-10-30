Федоров назвав найбезпечніші месенджери для українців: чи є там популярний Telegram

Федоров закликав українців в жодному разі ви не використовувати російські соціальні мережі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вважає найбезпечнішим месенджером в Україні є Signal. Далі - WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

Про це міністр цифрової трансформації України розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Військові, як мінімум, мені здається, майже не використовують Telegram, використовують активно Signal. І громадяни, хто за це переживає, можуть також це використовувати. У нас, слава богу, є великий вибір різних месенджерів. Але з точки зору державної безпеки, це також питання до розвідки, до Ради національної безпеки. Я особисто, моя особиста думка – я не бачу якихось причин робити якісь дії, пов'язані з блокуванням", - зазначив він.

Федоров закликав українців в жодному разі ви не використовувати російські соціальні мережі через небезпеку.

"Російські соціальні мережі, слава богу, в нас заблоковані, але знаєте, все одно я іноді зустрічаю людей, у яких на телефонах встановлені різні соціальні мережі", - шокований міністр.

Нагадаємо, у цьому ж інтера'ю Федоров прокоментував прокремлівські заяви Маска та використання Starlink в Україні.

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