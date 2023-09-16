Федоров обіцяє збільшити кількість безпілотників для ударів по військових кораблях РФ

За його словами, ворожих кораблів буде менше.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна отримає більше безпілотників. Відтак зможе частіше атакувати російські кораблі

Про це повідомляєReuters.

"Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно", - наголосив міністр.

За словами Федорова, 2023-го виробництво безпілотників в Україні зросло у понад сто разів порівняно з минулим роком.

"Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів", - спрогнозував він.

Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби, каже міністр.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи удари ЗСУ в анексованому Криму, вважають, що ППО Росії на півострові не може впоратися з атаками. Зокрема, йдеться удар під Євпаторією, коли було знищено комплекс С-400 "Тріумф" ЗС РФ. Експерти вважають, що цей удар свідчить про те, що війська РФ були не готові до перехоплення ракет за допомогою своїх систем ППО.

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