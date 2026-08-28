Федоров отримав несподівану посаду в Італії: ким він тепер працюватиме (оновлено)

Михайло Федоров з міністером оборони Італії / © Михайло Федоров / Facebook

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров отримав посаду за кордоном. Тепер він буде радником з оборонних інновацій для Міністерства оборони Італії та допомагатиме країні впроваджувати сучасні військові технології.

Про це повідомив сам колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

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Федоров став радником міністра оборони Італії: подробиці

За словами Федорова, цю посаду він отримав під час закордонної поїздки, присвяченої розвитку оборонних технологій. Пропозицію стати радником йому озвучив особисто міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час їхньої першої зустрічі.

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«Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу», — розповів Михайло Федоров.

Федоров підкреслив, що попри нову посаду в Італії, його головною метою залишається робота на українську оборону. Посадовець запевнив, що готовий ділитися з партнерами унікальним досвідом технологічної війни, але й надалі зосереджуватиметься на проєктах, які посилюють захист України та допомагають залучати міжнародні ресурси.

Михайло Федоров та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто / © Михайло Федоров / Facebook

За джерелами «Радіо Свобода», Михайло Федоров вирушив до Вашингтона. Раніше повідомлялося, що Михайло Федоров планував поїздку до США для пошуку фінансування нових оборонних проєктів.

Варто зауважити, що Михайло Федоров є військовозобов’язаним. Раніше він активно виступав проти ухилення від служби, а також працював над реформою мобілізації, яка, зокрема, мала допомогти розв’язати проблему самовільного залишення частин (СЗЧ).

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Раніше Михайло Федоров заявляв, що зараз у війні переломний момент. Україна втрачає позиції через проблеми з управлінням, нестачу інновацій та відсутність чіткого плану перемоги. Щоб змінити ситуацію, у влади є лише кілька місяців на ухвалення важливих рішень.

«Я думаю, зараз настав переламний момент, який визначить нашу майбутню траєкторію, але схоже, що ми поступово, повільно програємо», — сказав він.

Окрім цього, Федоров опублікував відеозвернення, в якому заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Він наголосив, що Росія не повинна визначати, коли українці зможуть знову обирати владу, та закликав до ширшої дискусії про демократію і майбутнє країни.

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