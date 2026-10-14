Федоров після демаршу Ілона Маска зробив заяву про Starlink: що сказав

Михайло Федоров

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров неочікувано заявив, що робота системи супутникового зв’язку Starlink на швидкості до 160 км/год, яка сьогодні була сповільнена, вже відновлюється.

Про це він написав у соцмережах.

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«Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти. Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб взагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield», — повідомив ексміністр.

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Чи причетний до знаття цих обмежень він сам або його команда, Федоров не уточнив. Офіційного підвтердження цієї інформації наразі не було.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявив, що перебуває на зв’язку з американським підприємцем, власником компанії SpaceX Ілоном Маском.

Нагадаємо, 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink, які поширюються на «військовий пакет» послуг StarShield. Сергій Стерненко повідомив, що зв’язок почав зникати на терміналах під час руху на великій швидкості, через що було зірвано низку важливих місій.

У Кремлі радісно відреагували на обмеження Starlink в Україні.

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Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що помилка Ілона Маска щодо «старлінків» призведе до численних втрат українців.

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