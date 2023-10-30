Федоров пояснив, як працюватиме реєстр військовозобов'язаних в Україні

Реєстр військовозобов'язаних потрібен, зокрема, ЗСУ.
В Україні єдиний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, щоб відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів.
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, він з'явився раніше початку повномасштабного вторгнення РФ. А кожен військкомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в "папочках".
"По суті, перша задача була - це відцифрувати ці папочки, внести їх в систему, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися", - сказав він.
Також це допомагає автоматизувати роботи військкоматів - прибирає черги, віконця тощо.
"Тепер все буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, дані вже знаходяться в цій системі. Таким чином, йдеться про автоматизацію роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі", - мовиться у повідомленні.
Реєстр допоможе ЗСУ
Також якісні дані дозволяють ЗСУ та головнокомандувачу приймати управлінські рішення - яку кількість людей мобілізувати, хто йому потрібен і так далі.
"Це відкриває можливості відображення якихось документів, якщо ми говоримо про "Дія.Мілітарі", наприклад, що ви є військовозобов'язаним, якщо це потрібно. Тобто з'являється реєстр, який можна використовувати. Ось в принципі для цього потрібен "Оберіг"", - додав він.
На сьогодні є низка правил, коли людині потрібно приходити. Федоров вевнений, що 90% чоловіків порушували їх, адже навіть не знають про їхнє існування.
"І я вам скажу, що я вже бачив кількох міністрів оборони, коли ми їх онбородили в цю тему, розповідали про проблематику, що так не може бути, то виявлялося, що кожен з них також повинен отримати штраф за те, що він або одружився і не прийшов, або у нього змінилося місто реєстрації і він там не прийшов і так далі", - розповів він.
Додамо, Михайло Федоров вчергове наголосив, що військовозобов’язаним українцям не надходитимуть повістки через застосунок "Дія".
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