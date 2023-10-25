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Федоров про реформу освіти в Україні: збільшиться кількість кваліфікованих IT-спеціалістів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Федоров про реформу освіти в Україні: збільшиться кількість кваліфікованих IT-спеціалістів

Студенти / Фото: УНІАН

За словами Федорова, студентам ІТ-спеціальностей, які входять до нерегульованих, буде легше поєднувати роботу з навчанням.

В Україні реформа освіти збільшить кількість кваліфікованих IT-спеціалістів. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр трансформації Михайло Федоров.

“Студентам ІТ-спеціальностей, які входять до нерегульованих, буде легше поєднувати роботу з навчанням, щоб набувати реального досвіду. Також студенти зможуть самостійно вибирати до 50% курсів, формуючи свою освітню траєкторію, та розставляти пріоритети”, - наголосив Михайло Федоров.

Він також додав, що трирічний бакалаврат та гнучкість у виборі навчальних програм — це одні з головних пунктів, про які просила ІТ-спільнота під час роботи над дорожньою картою реформування ІТ-освіти, адже Україні потрібно якнайбільше крутих айтівців.

“Оптимізація навчального процесу зробить ІТ-освіту ефективнішою і якіснішою. Сучасна система освіти — фундамент конкурентоспроможної економіки. Освічені люди з прокачаними скілами будуватимуть бізнеси, запускатимуть стартапи та створюватимуть додану вартість. Освіта — безпрограшна інвестиція в майбутнє”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, що в Україні уряд підтримав законопроєкт, який наблизив українську освіту до європейських стандартів.

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Дата публікації
Перегляди
573
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