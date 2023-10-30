Федоров прокоментував прокремлівські заяви Маска та використання Starlink в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск на тлі гучних заявив, що Сполученим Штатам треба покращувати стосунки з Росією, хай і ціною України. Попри це, Старлінки передані ним - є сьогодні критичною інфраструктурою для війни.

Про це віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Це зв'язок, це можливість нашим військовим координуватися, передавати інформацію, використовувати системи ситуаційної обізнаності, тобто швидко розуміти, що відбувається на полі бою і приймати рішення. Тому сьогодні це є базовим компонентом для технологічної війни", - каже Федоров.

Він зазначає, що йому "незручно" розділяти Маска на Маска, який видає багато старлінків, швидку логістику і найкращі прайси – і іншого Маска в X.com, який робить різні заяви, які ми не підтримуємо, як і всі в Україні.

Україна продовжить отримувати нові партії Старлінків

"Тому я тут буду говорити про першого Маска, який допомагає зі Старлінками. Сьогодні Старлінки працюють, з ними немає проблем. Ми працюємо з компанією SpaceX і їхнім продуктом Starlink. Тобто все рухається нормально. І ми навіть перед майбутніми холодами і новими можливими викликами будемо отримувати нові партії, які закуповуємо завдяки польським колегам, але все таки знаходячись в цій комунікації з компанією SpaceX", - заявив він.

Він додав, що США вміють будувати інституції, які впливають на те, як розвивається бізнес і є певна сталість процесів.

Раніше ми повідомляли, що якщо ідеї Ілона Маска почнуть втілюватися в життя, Володимир Путін говоритиме з країнами НАТО зовсім іншою мовою. І небезпека вже виникне у Центральній Європі.

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