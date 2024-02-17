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Федоров розповів, чи очікувати на повістки в "Дії"

Федоров розповів, чи очікувати на повістки в "Дії"

Федоров запевнив, що по-іншому вже не може бути / Фото: ТСН.ua

Державний діяч пожартував

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, коли очікувати на повістки в "Дії". 

Про це він заявив в ефірі "1+1". 

"Це секретна інформація. Я жартую. Як не планувалося робити повістки в "Дії", так і не планується, тому в "Дії" повісток не буде... По-іншому вже не може бути, тому що ми про це домовилися з суспільством", - підкреслив він. 

Нагадаємо, у Кривому Розі житель міста отримав повістку і на місяць втік з дому, щоб не мобілізували. ТСН.ua вже повідомляв, чим усе завершилося.

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