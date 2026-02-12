Федоров розповів, чого очікує від нового засідання Рамштайну

Михайло Федоров / © Офіс президента України

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про підготовку нових внесків партнерів в оборону держави на засіданні Рамштайн.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі ввечері 11 лютого.

За його словами, під час зустрічей із комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і високою представницею ЄС Каєю Каллас сторони зосередилися на шляхах максимально ефективного використання коштів кредиту Європейського Союзу.

Також Федоров зазначив, що разом із міністрами оборони європейських країн обговорювали нові внески в програму PURL. Йдеться про закупівлю критично важливих засобів протиповітряної оборони, фінансування українських дронів і ракет, розробку спільних оборонних проєктів та співпрацю в межах оборонно-промислового комплексу.

Як наголосив Федоров, Україна прагне вибудувати взаємовигідну співпрацю з партнерами, що є необхідною умовою для реалізації визначених Президентом завдань у війні: захисту неба, стримування ворога на суші й на морі, послаблення його економіки та протидії в когнітивному просторі.

Він подякував союзникам за підтримку та висловив сподівання на ухвалення нових рішень під час засідання контактної групи.

