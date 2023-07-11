Федоров розповів про нічну "бавовну" у "глибокому тилу" окупантів (фото)

Було гучно у Новоолексіївці.

Легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про бавовна у "глибокому тилу" окупантів, що сталася вночі проти 11 липня.

Про це міський голова написав у своєму Telegram.

За словами Федорова нова "бавовна" розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Там детонувало до світанку.

"Чекаємо на подробиці від Генштабу", - додав він.

Іван Федоров повідомив про бавовна у "глибокому тилу" окупантів. / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Нагадаємо, ввечері 10 липня стало відомо, що у Мелітополі сталася потужна "бавовна": попередньо – на базі окупантів. Мелітопольці на півночі міста повідомляли про звук потужного вибуху.

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