Федоров розповів про ставлення до Ілона Маска після його скандальних заяв

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що попри скандальні заяви мільярдер Ілон Маск продовжує підтримувати Україну конкретними діями.

Про це пише Obozrevatel.

Федоров заявив, що незабаром Ілон Маск часоманонсує "гарні новини для України".

Міністр цифрової інформації зазначив, що у своєму розумінні відокремлює Маска з твітеру і винахідника, який робить конкретні речі для розвитку людства. Водночас Федоров коментувати скандальні заяви американського підприємця відмовився, адже вважає надважливим його реальну підтримку, а не коментарі у соцмережах.

"Супутниковий зв'язок відкрили для нас без бюрократії за кілька днів. І зараз він продовжує допомагати, і ще будуть нові анонси його допомоги. Супутниковий зв'язок надважливий для збереження життя наших бійців. Я знаю, що він там пише, але не хочу це коментувати", – заявив Федоров.

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Федоров додав, якби не було реальної допомоги та підтримки України, тоді б можна було однозначно прокоментувати скандальні меседжі Маска.

Нагадаємо, Twitter більше не в змозі захистити користувачів від тролінгу, координованої державою дезінформації та сексуальної експлуатації дітей після звільнень і змін під керівництвом власника Ілона Маска.

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