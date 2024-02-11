Федоров: Україна лише за пів року наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе

Україна має паритет у дронах-камікадзе дального радіуса дії. Лише за пів року українські виробники змогли наздогнати Росію за кількістю цих БПЛА.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у подкасті "Слон".

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За його в України є до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе. Він зазначив, що виробництво БПЛА дальнього радіуса дії обмежується тільки фінансуванням, але це не зупиняє виробництву масштабуватися.

"Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території Росії. І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали (РФ - ред.) за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали", - заявив Федоров.

Він підкреслив, що дрони розвантажують системи ППО, яких Україні не вистачає.

Нагадаємо, Михайло Федоров анонсував покращену версію морського дрона Magura.

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