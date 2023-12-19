Федоров відповів, чи проведуть перепис населення в Україні наступного року

Вже з’являються якісні дані по окремих категоріях населення, що дозволяє робити окремі вибірки та робити певний аналіз.

На даному етапі триває підготовчий етап для проведення електронного перепису населення, утім 2024 року його не проводитимуть.

Відповідну заяву зробив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.

Федоров зазначив, що зараз в Україні впроваджують IT-систему в Державній службі статистиці, яка дозволить в подальшому це зробити.

"Ми ухвалили всі законопроєкти для початку цього процесу. Але поки що на порядку денному питання перепису населення нема", - наголосив міністр цифрової трансформації.

Зараз підготовка перепису перебуває на стадії "нульового" та реєстрового. Вже з’являються якісні дані по окремих категоріях населення, що дозволяє робити окремі вибірки та робити певний аналіз.

Раніше віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україна активно використовує штучний інтелект та його технології (ШІ) на війні.

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