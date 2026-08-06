Федоров відповів, чи продовжить боротьбу за посаду міністра оборони

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров відповів на запитання про те, чи збирається він продовжувати боротьбу за посаду, чи планує повернутися в бізнес.

Про це він розповів під час прямого ефіру з громадським діячем та його колишнім радником Сергієм Стерненком.

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Чи повернеться Федоров до Міністерства оборони — що відповів

За словами Михайла Федорова, він не має морального права перейматися іншими справами чи йти у бізнес, попри наявність таких пропозицій. Він зауважив, що люди борються за майбутнє і вірять у реальність змін, а остаточної відмови від цього шляху наразі немає.

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«Поки люди борються за завтрашній день, і лунає моє прізвище, і взагалі люди вірять в те, що це можливо зробити. Сьогодні немає чіткого ні. Я вважаю, що у нас завжди є шанси», — зазначив Федоров.

Окрім цього, ексміністр наголосив на важливості якнайшвидшого призначення очільника оборонного відомства з усіма повноваженнями.

«Але як би не сталося, дуже важливо розуміти, що сьогодні у нас в Україні немає міністра оборони, сьогодні є виконувач обов’язків. Юридично це означає, що заступник стає виконувачем обов’язків. Виконує обов’язки», — пояснив він.

За його словами, нинішній виконувач обов’язків відвідує засідання уряду, проте через свій статус позбавлений права голосувати за важливі рішення.

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Федоров додав, що подібна тимчасова ситуація є зрозумілою через поточний контекст, але вона не повинна затягуватися.

«Дуже важливо, щоб парламент, коли вийшов з канікул, він повинен ухвалити рішення і проголосувати за міністра оборони. Тому що потрібно ухвалювати рішення. Потрібно зустрічатися з партнерами. Щодня це десятки-сотні рішень різних. І це повинен робити міністр оборони», — наголосив політик.

Наостанок він додав, що цей процес має відбутися у чітко визначені терміни. Дедлайн щодо призначення міністра оборони — 18 серпня, коли збереться Верховна Рада.

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, Михайло Федоров, який керував Міністерством оборони протягом останніх пів року, залишив посаду 15 липня. Після свого звільнення він виступив із різкою критикою на адресу Олександра Сирського, відкрито підтвердивши, що вимагав відставки головнокомандувача.

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Рішення про відставку колишнього очільника відомства викликало значний суспільний резонанс: у різних українських містах пройшли акції на його підтримку.

Згодом політик перервав мовчання та розкрив справжні причини свого відходу з уряду.

Водночас Федоров наголосив, що в умовах війни не планує переходити в опозицію до президента Володимира Зеленського. Крім того, він попередив, що не долучатиметься на вулицях до мітингувальників, які виходять на акції на його захист.

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