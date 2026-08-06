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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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Федоров висловився про протести після своєї відставки: що заявив (оновлено)

Михайло Федоров пояснив, що насправді означають протести після його відставки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Михайло Федоров

Михайло Федоров / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Протести громадян, які виникли після його відставки, є свідченням того, що українське суспільство залишається активним попри обстріли та постійні труднощі.

Про це колишній міністр оборони України Михайло Федоров розповів під час прямого ефіру з громадським діячем та його колишнім радником Сергієм Стерненком.

Що протести означають насправді — заява Федорова

За його словами, такі прояви активності демонструють прагнення людей до розвитку, реформ та змін, а також їхню залученість попри війну та складні обставини.

«Протести — це для мене сигнал, що росіянам не вдалося взяти в полон нашу демократію. Люди активні, люди хочуть розвитку, реформ, змін, люди відслідковують те, що відбувається в країні, незважаючи на обстріли, проблеми, які виникають постійно», — зазначив він.

Наостанок ексміністр висловив упевненість у майбутньому та неминучому завершенні бойових дій.

Чому Федоров не очолив вуличні протести — пояснення

Під час ефіру Сергій Стерненко озвучив питання, які хвилюють багатьох громадян: чому ексміністр не робить різких заяв і не веде людей на ходи. У відповідь Михайло Федоров зазначив, що хотів би особисто подякувати кожному, хто висловлює свою позицію та підтримує його чи Україну. Водночас він пояснив причини своєї відмови брати участь у вуличних акціях.

«Моя оцінка ситуації така, що як тільки я б десь з’явився, це б сприймалося багатьма українцями, які вийшли не за мене, а за зміни в країні і за підтримку реформ, як певні політичні кроки, з мого боку. І провокативні», — розповів колишній очільник відомства.

Говорячи про причини відсутності різкої критики влади, ексміністр зазначив, що мало хто з політиків чи державних службовців після відставки за останні роки продовжував публічно спілкуватися суспільством, відкрито розповідати про існуючі проблеми та пояснювати справжні причини свого звільнення.

«Але якщо наша з вами задача — зупинити війну і зробити так, щоб в нас було мирне небо, то ми зараз з вами за що боремося? За те, щоб були повноваження і можливість це робити на посаді міністра оборони, правильно? І у нас є певна точка, вона органічно так чи інакше складеться, що ми будемо розуміти, все вдалося чи не вдалося. І після цього я вже буду брати далі шлях, як досягати цілей, про які завжди говорю в останній час», — зауважив Федоров.

Відставка Михайла Федорова — останні новини

Нагадаємо, Михайло Федоров, який керував Міноборони останні пів року, пішов у відставку 15 липня. Після цього він різко розкритикував Олександра Сирського та підтвердив, що вимагав його звільнення з посади головнокомандувача.

Через відставку Федорова в багатьох українських містах пройшли акції на його підтримку.

Згодом Федоров заявив, що не вийде на вулицю до протестувальників і не піде в опозицію до президента Зеленського.

Раніше ми писали, що джерела в Офісі президента України відповіли, чи повернуть Федорова на чолі Міноборони.

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