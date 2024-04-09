Потрібна вся інформація про "Бастіони".

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав кримчан повідомити про російський ракетний комплекс "Бастіон".

Про це він написав у Мережі.

"Саме з цього комплексу росіяни запускають експериментальні гіперзвукові ракети Циркон, які долітають до українських міст за лічені хвилини. Щонайменше двічі вони вже атакували Київщину. За даними української розвідки, Цирконами росіяни намагаються пробити ППО. Бастіони запускають їх з різних районів Криму", - розповів Федоров.

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Зокрема, він звернувся до мещканців окупованого півострова. "Потрібна вся інформація про "Бастіони":

місця запусків ракет;

локації зберігання комплексів;

місця зберігання ракет;

заправки.

"А також потрібна інформація про російських військових, які обслуговують Бастіон: імена, посади, місця служби та проживання", - додав у повідомленні Федоров.

Нагадаємо, окупанти мають технічні можливості для запуску своїх нових ракет "Циркон".

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