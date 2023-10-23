Федоров закликав надсилати відгуки про роботу "Дії" — як залишити фідбек

Поки відомо, що 82% українців задоволені послугами в "Дії", які підключені до оцінювання якості.
Майже мільйон українців залишили відгук про сервіси мобільного застосунку "Дія". Водночас міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав долучатися до оцінювання та залишати відгуки: як позитивні, так і негативні.
Про це йдеться у дописі Федорова в Facebook.
Міністр цифрової трансформації також повідомив, що саме найчастіше оцінюють користувачі. За його словами, популярність має витяг про місце проживання, "Дія. Підпис" і штрафи ПДР.
"Для нас важливі як позитивні, так і негативні відгуки. Кожен фідбек допомагає вдосконалювати й покращувати "Дію", щоб ви користувалися сервісами та документами ще простіше і зручніше", — додав Федоров.
Як оцінити "Дію"
Щоб залишити фідбек, не потрібно багато часу. Після отримання будь-якого сервісу автоматично надійде пуш-повідомлення з пропозицією оцінити: оберіть один з п’яти емодзі та додайте за бажанням коментар.
Є можливість залишити відгук пізніше. Для цього потрібно відкрити меню послуги або документа й натиснути "Оцінити послугу або документ". Зробити це можна в будь-який зручний час.
Нагадаємо, після запуску "є-Бронювання" в Україні працівники отримуватимуть витяг із реєстру заброньованих військовозобов’язаних. Подробиці читайте в матеріалі ТСН.ua.
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