Федоров звернувся до російських айтівців: "Не вибирайте життя під залізним куполом" (відео)

Федоров звернувся до російських айтівців: "Не вибирайте життя під залізним куполом" (відео)

Він закликав їх висловити свою позицію публічно.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав російських IT-спеціалістів протистояти вторгненню Росії до України, та боротися на інформаційному полі.

Він наголосив, що саме айтівці є новими героями цього часу.

"Ви стаєте вигнанцями, але ви таланти. Ви можете приносити цьому світу користь. Зараз ваш час, ваші найкращі роки, ваші можливості. Не вибирайте життя під залізним куполом", - заявив він.

Обращаюсь к российским айтишникам. У вас забирают лучшие года жизни. Опубліковано Михайло Федоров Середа, 2 березня 2022 р.

Він просить їх висловити свою позицію публічно. Федоров закликав використовувати цифрові інструменти – писати пости, або записувати відео.

"Скажіть ні війні!"

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