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Федоров звернувся до російських айтівців: "Не вибирайте життя під залізним куполом" (відео)

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Федоров звернувся до російських айтівців: "Не вибирайте життя під залізним куполом" (відео)

ТСН.ua

Він закликав їх висловити свою позицію публічно.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав російських IT-спеціалістів протистояти вторгненню Росії до України, та боротися на інформаційному полі.

Він наголосив, що саме айтівці є новими героями цього часу.  

"Ви стаєте вигнанцями, але ви таланти. Ви можете приносити цьому світу користь. Зараз ваш час, ваші найкращі роки, ваші можливості. Не вибирайте життя під залізним куполом", - заявив він.

Обращаюсь к российским айтишникам. У вас забирают лучшие года жизни.

Опубліковано Михайло Федоров Середа, 2 березня 2022 р.

Він просить їх висловити свою позицію публічно. Федоров закликав використовувати цифрові інструменти – писати пости, або записувати відео. 

"Скажіть ні війні!"

Нагадаємо, Google виділила $15 млн на допомогу Україні та зробила ще низку корисних речей.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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