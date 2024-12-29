"Фенікс", який не відродиться: бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання росіян на Донеччині (відео)

На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири ворожі об’єкти із телекомунікаційним обладнанням. Йдеться про незаконного оператора зв’язку “Фенікс".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Українські бійці знищили телекомунікаційне обладнання росіян на окупованій території Донеччини

"Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області Росії, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора", ― зазначається у повідомленні.

Раніше у ГУР МО показали результати бойової роботи розвідників за тиждень. На кадрах: знищення живої сили, їхніх укріплень та транспорту, удари по схованках загарбників за допомогою вибухових скидів, дронів-камікадзе та артилерії.

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