Феномен Буданова: його рейтинги мають позитивну динамку, він впевнено увійшов в трійку лідерів, - блогер

Динаміка рейтингів начальника ГУР Кирила Буданова є позитивною, впевнено виводячи його в трійку лідерів за кількома показниками.

Такий “феномен Буданова” розібрав блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер, спираючись на дані свіжого жовтневого опитування, а також попередніх соціологічних досліджень.

Він наголосив: в країні вирує війна, про вибори на сьогоднішній день немає і мови, але соціологію ніхто не відміняв.

“І для загального розуміння нашого майбутнього це навіть корисно. Тому ось вам деякі цифри. Почнемо з того, що топ-лідерами рейтингу довіри є Залужний, Буданов та Зеленський. Цікаво, що динаміка рейтингу довіри є позитивною саме для Буданова, для інших різниця коливається на незначному рівні статистичної похибки”, - зазначив експерт

Для обґрунтування цього твердження він навів порівняння даних соцопитувань за березень 2025 року та дослідження за жовтень: Залужний: 62%/63,8%; Буданов: 46,2%/57,6% (зростання на 11,4%); Зеленський: 50,5%/50,3%

“Отже можемо констатувати, що довіра до генерала Буданова серед українців стабільно зростає. Мало того, Буданов вперше увійшов в трійку лідерів по президентських рейтингах, обійшовши самого "Гетьмана" Порошенко. Трійка лідерів президентських рейтингів (червень/жовтень 2025): Зеленський: 21,8% / 22,3%; Залужний: 19,6% / 21,5%; Буданов: 4,5% / 7,6%. Отже, якщо взяти суто соціологічно, то найбільша динаміка зростання спостерігається саме у Буданова, на рівні статистичної похибки зріс рейтинг і Залужного”, - констатував політолог.

Також, підкреслив він, умовна партія Буданова вперше посіла третє місце в опитуваннях, її рейтинг значно зріс (порівняння лютого/жовтня 2025, серед усіх): Партія Залужного: 17,3%/17,4%; Партія Зеленського: 8,5%/10,8%; Партія Буданова: 3,4%/8,8%.

За словами блогера, у партії Зеленського рейтинг в принципі теж дещо зростав після весняних переговорів (це, згадав він, було видно з закритих досліджень), але зараз навпаки дещо знизився.

“Тож висновок такий - суспільний запит наразі помітно зсувається у бік ефективних військових, це сформовано саме запитом на безпеку та оборону. Усе більшою довірою серед українців користуються військові керівники. А позиції саме Буданова як політичного лідера значно посилились, він впевнено набирає політичну довіру та так само впевнено знаходиться в трійці лідерів. Цей феномен - результат поєднання значних позитивних результатів його роботи як очільника ГУР.
І ця титанічна праця відображається у конкретних результатах - він посідає перше місце за рейтингом оцінки його роботи як очільника ГУР у рекордні 64,7%”, - резюмував Михайло Шнайдер.

