Фентезі-шоу «Вартові мрій» анонсує додаткові вистави під час всеукраїнського туру

Після грандіозної премʼєри 4 жовтня в Палаці культури КПІ фентезі-шоу «Вартові мрій» відправились у всеукраїнський тур.
Окрім запланових показів проведуть й додаткові вистави. Зокрема, 13 жовтня відбудуться дві вистави в Ужгороді: о 16:00 та 19:00. Двічі шоу покажуть й 29 жовтня у Львові.
«Ми раді, що “Вартові мрій” так тепло прийняли. Квитки на шоу активно купують в усіх куточках України і це найкраще свідчення того, що наша робота відгукується не тільки дітям, а й дорослим. Під час трьох шоу в Києві, які пройшли із солд-аутом, діти посміхалися, уважно розглядали персонажів та охоче брали участь в інтерактивах. Тому наша мета — подарувати їм безтурботне дитинство наскільки можливо», — зазначив CEO Stage Show Олег Критський.
Квитки вже доступні на сайті квиткових операторів!
Генеральними партнерами всеукраїнського туру стали Mastercard, глобальна компанія у галузі платежів, та Приватбанк з Карткою Юніора, яка є атрибутом дорослості для наймолодших клієнтів банку. Крім того, шоу підтримали мережа медичних лабораторій ДІЛА, бренд Kit Kat, а також один із лідерів з прийому платежів на ринку України — компанія City24. Головний медіапартнер — 1+1 Media.