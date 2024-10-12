Фентезі-шоу «Вартові мрій» анонсує додаткові вистави під час всеукраїнського туру

Окрім запланових показів проведуть й додаткові вистави. Зокрема, 13 жовтня відбудуться дві вистави в Ужгороді: о 16:00 та 19:00. Двічі шоу покажуть й 29 жовтня у Львові.

«Ми раді, що “Вартові мрій” так тепло прийняли. Квитки на шоу активно купують в усіх куточках України і це найкраще свідчення того, що наша робота відгукується не тільки дітям, а й дорослим. Під час трьох шоу в Києві, які пройшли із солд-аутом, діти посміхалися, уважно розглядали персонажів та охоче брали участь в інтерактивах. Тому наша мета — подарувати їм безтурботне дитинство наскільки можливо», — зазначив CEO Stage Show Олег Критський.

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Квитки вже доступні на сайті квиткових операторів!

Сімейна вистава "Вартові Мрій"

Генеральними партнерами всеукраїнського туру стали Mastercard, глобальна компанія у галузі платежів, та Приватбанк з Карткою Юніора, яка є атрибутом дорослості для наймолодших клієнтів банку. Крім того, шоу підтримали мережа медичних лабораторій ДІЛА, бренд Kit Kat, а також один із лідерів з прийому платежів на ринку України — компанія City24. Головний медіапартнер — 1+1 Media.